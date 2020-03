Feuerwehr sagt sämtliche Bewerbe für 2020 ab

Der nö. Landesfeuerwehrverband gab am Freitag bekannt, dass sämtliche Leistungsbewerbe in diesem Jahr ausfallen werden.

Nachdem bereits zahlreiche für den Sommer geplante Sportveranstaltungen abgesagt wurden, zog nun auch die Feuerwehr nach und ging dabei sogar einen Schritt weiter. Sämtliche Leistungsbewerbe, die für 2020 geplant waren, fallen wegen des Coronavirus' aus.Die Absage sämtlicher Bewerbe im Jahr 2020 sei in Abstimmung aller Landesfeuerwehrkommandanten, sowie dem öst. Bundesfeuerwehrverband für alle Bundesländer in Österreich festgelegt und in der Sitzung des Landesfeuerwehrrates und der Besprechung der Bezirksfeuerwehrkommandanten am Donnerstag einstimmig beschlossen worden.Betroffen sind auch alle Bewerbe auf Abschnitts- und Bezirksebene, sowie alle Kuppelbewerbe und Leistungsprüfungen. Konkret handelt es sich dabei unter anderem auch um die folgenden Veranstaltungen, die traditionell teilweise Hunderte Teilnehmer haben. Bei den 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerben waren es zuletzt sogar über 10.000 gewesen – "Heute" berichtete - 8. und 9. Mai 2020 - 63. Bewerb um dasin Tulln- 3. bis 5. Juli 2020 - 70.um das FLA B/S in Sieghartskirchen (Bez. Tulln)- 9. bis 12. Juli 2020 - 48.(inkl. LFJLB) in Neuruppersdorf (Bez. Mistelbach)- 13. bis 16. August 2020 - 64.(B/S) sowie 47. Landeswasserdienstleistungsbewerb Gold in Melk (Bez. Melk)- 21. bis 23. August 2020 - 23. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Traiskirchen (Bezirk Baden)- 28. bis 30. August 2020 - 13.in St. Pölten- 7. November 2020 - 8. Bewerb um dasin Tulln