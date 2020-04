Neffe zündete wegen Streit Haus von Tante an

Wegen einem Brand mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wie auch der Polizei ausrücken. Ein 37-Jähriger soll wegen einem Streit mit seiner Tante ihr Haus angezündet haben.

Frau musste geborgen werden

Am Dienstagabend um 22.10 Uhr konnte ein ""-Leserreporter in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei mitverfolgen.Passanten waren von einer Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf einem Brand im Keller aufmerksam gemacht worden und verständigten daraufhin den Notruf.Laut der Presseaussendung der Polizei Wien gab die Bewohnerin den Passanten gegenüber an, dass ihr Neffe den Brand nach einem Streit gelegt habe und aus dem Haus geflüchtet sei.Während der Brandbekämpfung durch die Berufsfeuerwehr Wien, stellte sich der 37-jährige mutmaßliche Täter mit österreichischer Staatsbürgerschaft den Polizeibeamten. Der Mann wurde festgenommen.Die Feuerwehr konnte das Feuer mit zwei Löschleitungen und unter Atemschutz löschen. Eine mobilitätseingeschränkte Frau musste von den Einsatzkräften aus dem verrauchten Obergeschoss geborgen werden. Bei dem Brand erlitten der Keller und Teile des Erdgeschosses einigen Schaden.