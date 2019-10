Feuerwehr wegen Qualm aus Mistkübel gerufen

Weil in Wr. Neustadt ein kleiner Mistkübel beim alten Rathaus rauchte, riefen Passanten die Feuerwehr – statt einen Eimer Wasser darüber zu schütten.

Beim alten Rathaus in Wr. Neustadt qualmte am Montag ein Mistkübel. Ursache dürfte eine eingeworfene Zigarette gewesen sein. Statt ein bisschen Wasser darüber zu schütten (im Umkreis von wenigen Metern gibt es eine Vielzahl an Lokalen mit funktionierender Wasserleitung) wurde die Feuerwehr alarmiert.Weil man im Feuerwehrhaus von einem "richtigen" Brand ausging, rückte die Mannschaft mitsamt Tanklöschfahrzeug in die Neunkirchnerstraße aus. "Wir wissen leider oft nicht, um welche Müllbehälter es sich handelt, wenn wir zu einem solchen Fall gerufen werden. Deshalb rücken wir mit einem Tanklöschfahrzeug aus, auch wenn für Passanten ein Kübel mit Wasser gereicht hätte", erklärt Feuerwehrmann Norbert Schmidtberger.Unter Beobachtung der Besucher des gegenüberliegenden Kaffeehauses, die gemütlich ihre Getränke schlürften, löschten die Florianis den "Brand" dann rasch und konnten wenig später wieder einrücken.