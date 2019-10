Lkw geriet in Favoriten in Bim-Oberleitung

Ein Lkw, der in die Oberleitung einer Straßenbahn geriet, machte am Vormittag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr notwendig. Verletzt wurde niemand.

Passanten standen im Gefahrenbereich

Am Donnerstagvormittag musste die Feuerwehr in Wien-Favoriten ausrücken. Beim Manövrieren geriet der Ladekran eines Lkw in der Quellenstraße in Kontakt mit der Fahrleitung der Straßenbahn. Diese riss und hing teilweise auf die Straße herab und blieb andererseits auf dem Lkw liegen.Da der Lenker die gefährliche Situation erkannte – der Lkw stand unter Strom, ein Aussteigen wäre möglicherweise lebensgefährlich gewesen – blieb er zusammen mit seinem Beifahrer sitzen und alarmierte die Feuerwehr.Die eintreffenden Einsatzkräfte brachten zunächst zahlreiche Passanten, die sich im Gefahrenbereich aufhielten in Sicherheit. Sie beruhigten Lenker und Beifahrer und wiesen sie an, erst nach Aufforderung das Fahrzeug zu verlassen.Die Feuerwehr errichtete einen Brandschutz und sicherte den Bereich ab. Techniker der Wiener Linien schalteten den beschädigten Fahrleitungsbereich stromlos und setzten Erdungsstangen. Nach rund einer Stunde konnten die beiden Insassen den Lkw unversehrt verlassen.