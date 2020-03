31.03.2020 10:43 Fünf Verletzte bei Kellerbrand in Leoben

Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bild: iStock - Symbolbild

Am Montagabend kam es in Leoben, Steiermark zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus. Zwölf Bewohner mussten evakuiert werden.