Feuerwehrmann fand tote Freundin in Unfall-Wrack

Benjamin P. – Feuerwehrmann der FF Münzkirchen – war einer der ersten am Unfallort seiner Verlobten Ramona K. Die 26-Jährige verstarb am Freitag bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Kameraden mussten psychologisch betreut werden

Hochzeit war bereits geplant

Per WhatsApp erfuhr Benjamin P. vom tragischen Pkw-Unfall seiner Verlobten Ramona K. Die 26-Jährige war am Freitag mit ihrem Auto frontal gegen einen Sattelschlepper gekracht. Wir berichteten. Obwohl das Fahrzeug der 26-Jährigen beim Crash völlig zerstört wurde, erkannte der Feuerwehrmann der FF Münzkirchen (Bez. Schärding) den Ford Galaxy sofort wieder.P., der selbst aus Münzkirchen kommt, setzte sich ins Auto und fuhr zur Unfallstelle nach Rainbach im Innkreis. Er war einer der ersten vor Ort, wie er gegenüber der "Kronenzeitung" erzählte. Er konnte für seine Freundin nichts mehr tun, für die 26-Jährige kam jede Hilfe zu spät.Ramona K. war selbst Mitglied der Feuerwehr Münzkirchen. Ihre Kameraden, die ebenfalls um Unfall gerufen worden waren, wurden dann aber sofort vom Einsatz abgezogen, als klar war, dass es sich bei der Toten um die 26-Jährige handelt. Sie wurden psychologisch betreut.Sechs Jahre lang waren Benjamin P. und Ramona K. ein Paar. In zwei Jahren hätten die beiden heiraten wollen. Die gelernte Schneiderin, die beim Flugzeugbauer FACC beschäftigt war, war vor wenigen Jahren nach Münzkirchen gezogen, war dort fest verwurzelt. Neben der Feuerwehr war sie teil der "Münzkirchner Gruamteifen".Freunde und Angehörige gedachten der Verstobenen am Wochenende mit Kerzen, Engerln und Blumen. Auch ein kleines Feuerwehrauto erinnert am Unfallort an den tragischen Unfall.