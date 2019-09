Chiara Ferragni: Nippelblitzer bei Premiere

Was wäre ein Red Carpet Event ohne den ein oder anderen ungünstigeren Einblick oder Kamerawinkel? Diesmal traf es Mode-Bloggerin Chiara Ferragni.

Der morgige Samstag ist der letzte Tag des 10-tägigen Filmfestivals in Venedig. Bevor die Red-Carpet-Highlights gewürdigt werden, gibt es auch noch die Ausrutscher zu ehren. Einer passierte einem Fashion-Blogger und Influencer der ersten Stunde: Chiara Ferragni.Vor zehn Jahren hat sie ihren Blog "The Blonde Salad" gestartet. Nun ist die 32-jährige Italienerin aus der Modebranche nicht mehr wegzudenken. Bei den Filmfestspielen in Venedig fand auch die Premiere ihres Films "Unposted" - eine Dokumentation über ihr Leben - statt.(GA)