Finger-Picking, Folk, Rock: Neues von Mark Peters

"Eveline" heißt die brandneue Single. Am 28. September kann man den Musiker aus London beim Waves Festival im WUK erleben.

Das Gitarrespielen brachte er sich selbst bei, vielleicht hat sein Finger-Picking-Style deshalb diese unverkennbar wilde Note. Entsprechend mitreißend sind die Songs von Mark Peters – ungezähmter Folkrock steht auf dem Programm.Aber warum nur beschreiben und in Schubladen pressen, wenn man auch einfach reinhören kann. Mit seiner neuen Single "Eveline" macht Mark ohnehin wieder Werbung für sich selbst und seine Combo The Dark Band:Live kann man die Musiker am Samstag, 28. September, im Wiener WUK erleben, wenn sie im Rahmen desdie Bühne entern. Viel Vergnügen!