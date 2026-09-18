i Fröhlicher KI-Assistent pixabay.com Browser-Update Firefox bringt neuen KI-Assistenten Mozilla setzt bei seinem Smart Window auf französische KI. Deutschland soll noch heuer folgen - und mit Datenschutz soll es ernst gemeint sein. Von Technik Heute 18.09.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Firefox-Browser bekommt Verstärkung durch künstliche Intelligenz. Das sogenannte Smart Window - ein KI-gestütztes Browserfenster - arbeitet jetzt mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral zusammen. Dessen Modell Small 4 soll künftig sogar als empfohlene Option angezeigt werden.

Das Smart Window kann mehr als nur Fragen beantworten: Es soll Nutzer proaktiv an wichtige Inhalte erinnern und Informationen aus den geöffneten Browser-Tabs zusammenfassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besonders interessant für datenschutzbewusste Nutzer: Gespräche mit dem KI-Assistenten werden nicht auf Mozilla-Servern gespeichert, heißt es auf heise.de. Mistral verpflichtet sich zusätzlich zu einer Speicherung von null Tagen. Unklar bleibt allerdings, ob die Daten während der Verarbeitung über Server außerhalb der EU laufen könnten.

Die Bilder des Tages i ?

Wann kommt es nach Österreich?

Zunächst steht die neue Funktion Nutzern in den USA, Kanada und Frankreich zur Verfügung. Großbritannien und Deutschland sollen noch im Laufe des Jahres folgen. Ein genaues Datum für Österreich wurde noch nicht genannt.