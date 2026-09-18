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Fröhlicher KI-Assistent
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Browser-Update

Firefox bringt neuen KI-Assistenten

Mozilla setzt bei seinem Smart Window auf französische KI. Deutschland soll noch heuer folgen - und mit Datenschutz soll es ernst gemeint sein.
Technik Heute
Von Technik Heute
18.09.2026, 18:07
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Der Firefox-Browser bekommt Verstärkung durch künstliche Intelligenz. Das sogenannte Smart Window - ein KI-gestütztes Browserfenster - arbeitet jetzt mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral zusammen. Dessen Modell Small 4 soll künftig sogar als empfohlene Option angezeigt werden.

Firefox zeigt jetzt Werbung in der Adressleiste

Das Smart Window kann mehr als nur Fragen beantworten: Es soll Nutzer proaktiv an wichtige Inhalte erinnern und Informationen aus den geöffneten Browser-Tabs zusammenfassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Besonders interessant für datenschutzbewusste Nutzer: Gespräche mit dem KI-Assistenten werden nicht auf Mozilla-Servern gespeichert, heißt es auf heise.de. Mistral verpflichtet sich zusätzlich zu einer Speicherung von null Tagen. Unklar bleibt allerdings, ob die Daten während der Verarbeitung über Server außerhalb der EU laufen könnten.

Probleme bei mehreren Regierungs-Websites in Österreich

Wann kommt es nach Österreich?

Zunächst steht die neue Funktion Nutzern in den USA, Kanada und Frankreich zur Verfügung. Großbritannien und Deutschland sollen noch im Laufe des Jahres folgen. Ein genaues Datum für Österreich wurde noch nicht genannt.

tec,18.09.2026, 18:07
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