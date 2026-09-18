Firefox bringt neuen KI-Assistenten

Der Firefox-Browser bekommt Verstärkung durch künstliche Intelligenz. Das sogenannte Smart Window - ein KI-gestütztes Browserfenster - arbeitet jetzt mit dem französischen KI-Unternehmen Mistral zusammen. Dessen Modell Small 4 soll künftig sogar als empfohlene Option angezeigt werden.
Das Smart Window kann mehr als nur Fragen beantworten: Es soll Nutzer proaktiv an wichtige Inhalte erinnern und Informationen aus den geöffneten Browser-Tabs zusammenfassen.
Besonders interessant für datenschutzbewusste Nutzer: Gespräche mit dem KI-Assistenten werden nicht auf Mozilla-Servern gespeichert, heißt es auf heise.de. Mistral verpflichtet sich zusätzlich zu einer Speicherung von null Tagen. Unklar bleibt allerdings, ob die Daten während der Verarbeitung über Server außerhalb der EU laufen könnten.
Zunächst steht die neue Funktion Nutzern in den USA, Kanada und Frankreich zur Verfügung. Großbritannien und Deutschland sollen noch im Laufe des Jahres folgen. Ein genaues Datum für Österreich wurde noch nicht genannt.