i Beim Date zwischen Indra (24) und Pascal (26) kommt garantiert keine Langeweile auf. RTL TV-Kuppelshow Blind-Date will "guten Hintern und Holz vor der Hütte" Pascal (26) hat bei "First Dates" genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau. Ob Date-Partnerin Indra (24) diese erfüllen kann? Von Heute Entertainment 29.10.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sport- und Fitnesskaufmann Pascal (26) weiß genau, wie man flirtet. Mit seiner lockeren und charmanten Art möchte er im "First Dates"-Restaurant die große Liebe finden. Gastgeber Roland Trettl (55) fordert ihn auf, seine Traumfrau zu beschreiben.

Dabei wird schnell klar: Der 26-Jährige hat ein genaues Bild vor Augen. Neben blonden Haaren und einem sportlichen Aussehen wünscht sich Pascal einen "guten Hintern und ein bisschen Holz vor der Hütte".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Date-Partnerin Indra (24) macht zwar gern Sport, findet aber, dass zu wahrer Liebe mehr als nur Aussehen gehört, schreibt tag24.de. "Zu einer guten Beziehung gehören viel Humor, Treue und Ehrlichkeit", so die Auszubildende im medizinischen Bereich.

Streichholz entscheidet über die Rechnung

Pascal überreicht Indra beim ersten Aufeinandertreffen eine Rose und witzelt, schon immer mal den Bachelor gespielt haben zu wollen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb – sie sind sogar beide BVB-Fans. Im Laufe des Dates stellen sie immer mehr Gemeinsamkeiten fest und albern in der Fotobox herum.

Bei der Rechnung wagt Pascal allerdings ein riskantes Spiel: Ein Streichholz soll entscheiden, wer zahlt. Indra schaut zunächst skeptisch, lässt sich aber darauf ein – und zieht glücklicherweise das längere Streichholz.

Beide verlassen das Restaurant mit einem guten Gefühl und wollen sich auf jeden Fall wiedersehen. Indra findet sogar: "Das war bisher das beste Date, das ich hatte."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Die Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag ab 18 Uhr bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.