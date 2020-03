Fixiert! Österreich-Spiele in der Nations League

Am Dienstag ist Österreich bei der zweiten Auflage der Nations League in die Gruppe B1 gelost worden. Nun steht der Spielplan fest.

Der Spielplan

Und der beschert Österreichs Nationalteam einen schweren Auftakt. Am 4. September gastieren David Alaba und Co. in Norwegen, müssen gegen Superstürmer Erling Haaland Tore verhindern. Drei Tage später (7. September) erfolgt der Heim-Auftakt gegen Rumänien.Im Oktober dann das Auswärts-Doppel für Rot-Weiß-Rot. Am 8. Oktober in Nordirland, am 11. Oktober in Rumänien.Bevor das ÖFB-Team dann in den möglicherweise entscheidenden beiden Partien Heimvorteil hat. Am 14. November empfängt Österreich Nordirland, drei Tage später (17. November) dann Norwegen. Wo Österreichs Heimspiele stattfinden, wird der ÖFB noch bekannt geben."Wir werden alles versuchen, um in dieser gruppe Platz eins zu erreichen", gab Teamchef Franco Foda bereits selbstbewusst die Marschroute vor.4. September: Norwegen - Österreich 20.45 Uhr7. September: Österreich - Rumänien 20.45 Uhr8. Oktober: Nordirland - Österreich 20.45 Uhr11. Oktober: Rumänien - Österreich 20.45 Uhr14. November: Österreich - Nordirland 20.45 Uhr17. November: Österreich - Norwegen 20.45 Uhr