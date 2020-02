Fleisch oder scharf? Crazy Krapfen im "Heute"-Test

So schmecken Schnitzel-Krapfen und Co.

Jetzt wird auch am Teller Fasching gefeiert: Statt Marmelade oder Vanille werden Krapfen heuer mit deftigem Schnitzel und Leberkäse gefüllt (2,50 Euro bei Merkur). Für Vegetarier bietet die Bäckerei Szhin eine scharfe Variante mit Tabasco um 2 Euro an.

Im Netz ist der Hype um die Pikant-Mehlspeisen groß, vor allem auch der Vorbehalt – für Viele klingt die Kombination wenig verlockend.verkostete die Anti-Krapfen und ließ sich eines Besseren belehren."Ich habe mich erst geekelt, bin aber total positiv überrascht", fasst Leute--Chefin Romina Colerus den Aha-Effekt zusammen. "Der Puderzucker ist allerdings heftig", war man sich einig.Auch das feurige Rundgebäck hat es in sich: "Die Chilli-Sauce macht es zum perfekten Hangover-Snack." Am Faschingsdienstag legt die Wiener Szhin-Filiale in Liesing eins drauf und bettet Krapfen in Zuckerwatte.