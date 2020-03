Fleisch unter Badeanzug aus Supermarkt gestohlen

Ein 42-Jähriger wurde am Montag kurz vor 15 Uhr bei einem Ladendiebstahl erwischt. Ungewöhnlich: Er hatte Fleisch und Wurstwaren unter einem Badeanzug versteckt.

Hatte gefälschten Führerschein dabei

Da staunten die Polizisten nicht schlecht. Ein 42-Jähriger stahl Montag in einem Supermarkt in Weng im Innkreis (Bez. Braunau) Fleisch- und Wurstwaren. So weit nicht ungewöhnlich.Ungewöhnlich ist aber dann doch wie der Dieb seine Beute versuchte unbemerkt aus dem Geschäft zu stehlen.Er stopfte sich die Fleischwaren unter einen Badeanzug bzw. eine Art Body. Den trug er unter seiner Jacke.Allerdings wurde der Mann beim Diebstahlsversuch von einer Supermarkt-Mitarbeiterin beobachtet.Sie stellte den Rumänen zur Rede, woraufhin der Mann zu Fuß aus dem Supermarkt Richtung Bundesstraße flüchtete.Der Polizei gelang es wenig später trotzdem den Dieb zu fassen., stellte ihn auf der Bundesstraße. Bei seiner Einvernahme kam heraus, dass er einen gefälschten Führerschein, lautend auf seinen Bruder, bei sich hatte. Der Schein wurde sichergestellt.Zum Diebstahl zeigte er sich geständig.