Skandal-Rapper Fler ist wieder auf freiem Fuß

Der Berliner Rapper Fler wurde wegen Körperverletzung und Raub verhaftet. Kurz darauf ist er wieder frei und feiert mit Steak und Cola.

Haftbefehl gegen Rapper aufgehoben

Wie die Berliner Polizei über Twitter meldet, wurde Fler (37) nach einer Attacke auf einen TV-Kameramann wegen Körperverletzung vorübergehend am Dienstag in Gewahrsam genommen . Dem Rapper wird außerdem noch Raub vorgeworfen.Im Zuge der Verhaftung untersuchte die Berliner Polizei auch die Wohnung des Musikers, dürfte aber nichts Belastendes entdeckt haben. Denn kurz darauf war Fler wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Haftbefehl wegen "Zweifel am dringenden Tatverdacht" aufgehoben wurde.Wie in seiner Insta-Story zu sehen ist, ließ sich Fler seine wieder gewonnene Freiheit mit einem saftigen Steak und einem kühlen Cola schmecken. Mit den Worten "Ich bin wieder Home!" postete er außerdem ein Polizeiformular, das die Beamten im Zuge seiner Verhaftung erstellt hatten. Darin sind neben seinem Aussehen und seiner Sprache auch besondere Merkmale beschrieben."Viele Grüße nach Moabit, die Justizbeamten waren alle korrekt zu mir", kommentiert Fler sein Posting. Welche Folgen aber sein Angriff auf den Kameramann haben wird, ist bislang noch nicht bekannt.