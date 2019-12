Fliegender Lipizzaner als Held des Adventmarkts

Zum ersten Mal findet heuer in der Hofreitschule in Wien ein Weihnachtsmarkt statt. Absolutes Highlight ist der "Pegasus", der majestätisch über den Besuchern schwebt.

Zum ersten Mal öffnete die Spanische Hofreitschule (City) den Innenhof der Stallburg (Reitschulgasse 2) für einen Adventmarkt. Dass sich hier alles um die edlen Rösser dreht, ist nicht verwunderlich – die Pracht des fünf Meter langen Pegasus mit einer Flügelspannweite von zehn Metern verblüfft aber doch.Der überdimensionale fliegende Lipizzaner ist ein Werk der Künstler von "Art for Art", die etwa auch für die Wiener Staatsoper arbeiten. Der Pegasus besteht hauptsächlich aus Styropor sowie einer PVC-Verbindung. Für das festliche Funkeln sorgt eine Beschichtung mit Kristallen. Insgesamt kommt der Lipizzaner auf ein Gewicht von rund 500 Kilogramm, angesichts der Größe des Pferdes dennoch ein Leichtgewicht, heißt es bei der Spanischen Hofreitschule.Noch bis 6. Jänner schwebt das edle Ross im überdachten Renaissancehof der Spanischen Hofreitschule über den Köpfen der Besucher und über der zentralen Bar mit neun Meter Durchmesser. Neben erlesenen Schmankerln erwartet die Gäste hier auch ein bunter Mix aus kleinen Köstlichkeiten und weihnachtlicher Drinks. Natürlich haben auch hier die Lipizzaner ihre Nase drin: etwa beim Longdrink "Horses Neck", für den Bourbon mit Angostura Bitter, Ginger Ale und einem Hauch Zitrone gemixt wird (Preis: 9,80 Euro).Daneben wird, passend zum Renaissance-Ambiente des Innenhofs, auch Handwerkskunst niederösterreichischer Unternehmen inszeniert. An ausgewählten Tagen können die Besucher auch Lesungen prominenter Persönlichkeiten sowie musikalische Darbietungen lauschen, alle Details dazu gibt es hier Süßes Highlight des Markts ist die eigens entworfene Lipizzanertorte: Die feine Kreation aus Mandeln und Marzipan mit Marillenmarmelade ist in heller Ausführung (für die Lipizzaner) sowie in dunkelbrauner Variante mit Schokoladen-Überzug (steht für das dunkle Fell der Lipizzanerfohlen) direkt am Markt erhältlich. Preislich liegen die Torten zwischen 28 und 48 Euro, ein Stück als Verkostung am Adventmarkt kostet 4 Euro.Der Adventmarkt in der Spanischen Hofreitschule hat noch bis 6. Jänner täglich von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind die Feiertage von 24. bis 26. Dezember, sowie von 30. Dezember bis 1. Jänner 2020. Der Eintritt ist frei.Und das beste kommt zum Schluss: Wenn die Wiener den Adventmarkt besuchen, werden sie nicht alleine sein. Denn durch die Nähe zu den Außenboxen der Stallungen können auch die Lipizzaner als eigentliche Hausherren beim Adventzauber dabei sein. Und wenn die Lipizzaner als neugierige Zaungäste zu sehen, schmecken die Köstlichkeiten sicher gleich noch einmal zu gut.