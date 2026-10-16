i Innovatives Tesla-Elektroauto pixabay.com Mit Raketentechnik Fliegender Tesla: Musk zeigt irres Auto Elon Musk präsentierte den neuen Tesla Roadster. Dank Kaltgas-Triebwerken kann der Sportwagen fliegen und kostet rund 250.000 Euro. Von Technik Heute 17.10.2026, 00:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tech-Milliardär Elon Musk hat in Texas seinen neuen Tesla Roadster vorgestellt - und der kann tatsächlich fliegen. Bei der Präsentation im texanischen Waco flog der Sportwagen dank sogenannter Kaltgas-Triebwerke über mehrere geparkte Autos hinweg und drehte sich dabei sogar in der Luft.

"Ihr werdet heute Abend ein paar verrückte Sachen zu sehen bekommen. Wir brauchen nämlich ein Publikum, um zu beweisen, dass es sich nicht um KI handelt", kündigte Musk den Zuschauern an. Der Sportwagen beschleunigt dabei in nur 0,81 Sekunden von 0 auf rund 97 km/h.

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250.000 Euro für das Raketen-Auto

Der Roadster kostet laut Focus insgesamt 250.000 Euro. Zunächst müssen 5.000 Euro angezahlt werden, weitere 245.000 Euro folgen innerhalb von zehn Tagen. Die erste Zahlung kann vollständig zurückerstattet werden.

Die gezeigte "Rocket"-Variante mit den zusätzlichen Düsen wird allerdings nur auf Einladung von Tesla verkauft. Im öffentlichen Straßenverkehr ist das Fliegen ohnehin nicht zugelassen. Musk selbst räumt ein: "Das ist nicht unbedingt ein auf Sicherheit optimiertes Auto. Aber beim Spaßfaktor liegt es bei elf von zehn."

Letztes Tesla-Modell mit Fahrer

Der Roadster soll das letzte Tesla-Modell sein, das noch von Menschen gefahren wird, kündigte Musk an. Der Tech-Milliardär führt neben Tesla auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX, bei dem Raketenantriebe zum Alltag gehören.

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Eindrucksvoll war auch eine weitere Vorführung: Dank eines speziellen Ansaugsystems konnte der Roadster kopfüber an einer Rampe hängen bleiben. Wann genau die Serienproduktion startet, ist noch unklar.