i Beim Start auf dem Flugplatz Seronera kollidierte ein Safari-Flugzeug mit einem Zebra. Getty Images Unglück am Kilimanjaro Flieger kracht mit Zebra zusammen – Notlandung Nach der Kollision mit einem Zebra musste ein Safari-Flugzeug mit 30 Menschen an Bord am Kilimanjaro notlanden. Alle blieben unverletzt. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Safari-Flugzeug mit 26 Passagieren und vier Crew-Mitgliedern musste am Sonntag eine Notlandung am Kilimanjaro International Airport durchführen.

Grund dafür war eine Kollision mit einem Zebra beim Start am Seronera-Flugplatz im Serengeti-Nationalpark.

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Spektakuläre Landung nach Fahrwerksproblem

Kurz nach dem Abheben meldete die Crew ein Problem mit dem Fahrwerk. Die Piloten entschieden sich, den nahegelegenen Flughafen Kilimanjaro bei Arusha anzusteuern. Wie die APA berichtet, gelang dort eine spektakuläre Notlandung. Für das Zebra kam jede Hilfe zu spät – es verendete am Unfallort.

Ob der Zusammenstoß mit dem Wildtier direkt den Defekt am Fahrwerk verursachte, ist noch unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben Ermittlungen aufgenommen, eine offizielle Bestätigung zum genauen Ablauf steht noch aus.

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Flugverkehr am Kilimanjaro gestoppt

Durch den Vorfall musste der Betrieb am Kilimanjaro International Airport am Sonntag vorübergehend eingestellt werden. Begegnungen mit Wildtieren sind auf dem Flugplatz Seronera keine Seltenheit, da die Piste mitten im Serengeti-Nationalpark liegt.