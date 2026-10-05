Flieger kracht mit Zebra zusammen – Notlandung

Ein Safari-Flugzeug mit 26 Passagieren und vier Crew-Mitgliedern musste am Sonntag eine Notlandung am Kilimanjaro International Airport durchführen.
Grund dafür war eine Kollision mit einem Zebra beim Start am Seronera-Flugplatz im Serengeti-Nationalpark.
Kurz nach dem Abheben meldete die Crew ein Problem mit dem Fahrwerk. Die Piloten entschieden sich, den nahegelegenen Flughafen Kilimanjaro bei Arusha anzusteuern. Wie die APA berichtet, gelang dort eine spektakuläre Notlandung. Für das Zebra kam jede Hilfe zu spät – es verendete am Unfallort.
Ob der Zusammenstoß mit dem Wildtier direkt den Defekt am Fahrwerk verursachte, ist noch unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben Ermittlungen aufgenommen, eine offizielle Bestätigung zum genauen Ablauf steht noch aus.
Durch den Vorfall musste der Betrieb am Kilimanjaro International Airport am Sonntag vorübergehend eingestellt werden. Begegnungen mit Wildtieren sind auf dem Flugplatz Seronera keine Seltenheit, da die Piste mitten im Serengeti-Nationalpark liegt.