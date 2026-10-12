i Schmuck-Sensation! Flohmarkt-Brosche überrascht alle ZDF "Bares für Rares" 90 Diamanten! Flohmarkt-Brosche haut alle um Eine Verkäuferin hatte nur 800 Euro erwartet, doch der antike Schmuck mit 90 Diamanten übertraf bei der ZDF-Trödel-Show alle Erwartungen. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der beliebten ZDF-Sendung mit Horst Lichter (64) kam diese Woche eine besondere Rarität auf den Tisch: eine Brosche vom Flohmarkt, die in den 1980er- oder 1990er-Jahren vom Vater einer Verkäuferin erstanden wurde.

Das Schmuckstück entpuppte sich als echte Kostbarkeit aus den 1860er-Jahren. Da die Brosche keine Punzen trug, musste zunächst ein Goldtest gemacht werden. Das Ergebnis: 750er-Gold mit rund 90 Diamanten, davon der größte etwa ein halbes Karat schwer.

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Laut Bild.de schätzte der Experte das Gesamtdiamantgewicht auf rund 5,5 Karat. Völlig makellos ist das edle Stück allerdings nicht: Im oberen Bereich fehlt ein Element, zudem wurden mindestens zwei der ursprünglichen Steine durch moderne Diamanten ersetzt und eingeklebt.

Bieterwettstreit um die Rarität

Karin, die im Namen ihrer Schwester verkaufte, hatte ursprünglich nur 800 bis 900 Euro erhofft. Die Expertenschätzung lag jedoch bei stolzen 3.000 bis 3.500 Euro. Im Händlerraum entbrannte ein spannender Bieterwettstreit.

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Über 1.500, 1.700 und 1.800 Euro stieg der Preis kontinuierlich. Als Karin schließlich 2.000 Euro verlangte, wurde das Angebot erhöht, und sie verkaufte den jahrzehntealten Fund für diese Summe – mehr als das Doppelte ihres ursprünglichen Wunschpreises.