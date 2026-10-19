i Nightwish (mit Frontfrau Floor Jansen) live beim Oslo Spektrum, November 2021. IMAGO/Gonzales Photo Aus bei Symphonic-Rockern Nightwish: Floor Jansen steigt aus! Nach längerer Unklarheit trennen sich die Wege der finnischen Symphonic-Rocker Nightwish und Sängerin Floor Jansen einvernehmlich. Von Jochen Dobnik 19.10.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die niederländische Sängerin Floor Jansen und die finnische Symphonic-Metal-Band Nightwish gehen künftig getrennte Wege.

Nach längerer Unsicherheit bestätigten Band und Sängerin in einem gemeinsamen Statement in sozialen Medien das Ende ihrer Zusammenarbeit.

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"Nach reiflicher Überlegung haben wir in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung ist wichtig und für uns und unsere zukünftigen Ziele unerlässlich. Entsprechend werden wir diese Ziele nun jeder auf seinem eigenen Weg verfolgen. ... Wir wünschen einander nur das Beste für unsere jeweiligen künstlerischen Wege. Für dich, lieber Hörer, und für uns auch bedeutet dies das Ende einer wahrlich großartigen Reise."

Wie der "Metal Hammer" berichtet, gab es bereits seit einiger Zeit Spekulationen über die Zukunft der Band und ihrer Sängerin.

Die Band kündigte an, weiterhin aktiv zu bleiben: "Nightwish werden weitermachen. Wir werden weiterziehen und 2027 ins Studio gehen, um ein neues Album aufzunehmen. Während wir also 30 Jahre Nightwish feiern, könnten wir nicht glücklicher über unsere Musik sein und blicken voller Vorfreude in unsere Zukunft."

Jansen konzentriert sich auf Solokarriere

Auch Floor Jansen teilte das Statement und ergänzte: "Enden schaffen neue Anfänge, und obwohl es eine sehr schwere Entscheidung zu treffen war, glaube ich, dass mich eine fantastische musikalische Reise erwartet. Ich lade euch alle ein, diesen Weg mit mir zu gehen, so wie ihr in all den großartigen Jahren zuvor an meiner Seite wart".

Sie will sich nun voll und ganz auf ihre Solokarriere konzentrieren. Nächstes Jahr erscheint ihr neues Album "Hytress", auch eine Europa-Tour ist bereits fix – leider ohne Österreich-Halt.

"Ich hoffe, euch alle in naher und fröhlicher Zukunft wieder da draußen zu treffen. In Liebe und Respekt, Floor."

Nightwish befinden sich bereits seit einigen Jahren in Tourneepause. Die Band plante zuletzt ein neues Studioalbum, wie Keyboarder Tuomas Holopainen gegenüber dem britischen "Metal Hammer" berichtete. Ein Ersatz für Jansen wurde bisher nicht angekündigt.