Kraftwerk-Gründer Florian Schneider gestorben

Kraftwerk-Gründungsmitglied Florian Scheider-Esleben ist mit 73 Jahren seinem Krebsleiden erlegten.

Kraftwerk schrieb als Vorreiter der elektronischen Musik international Geschichte. 1968 begannen Florian Schneider-Esleben und Ralf Hütter musikalisch gemeinsame Sache zu machen. Ihre erste Gruppe hieß Organisation, 1970 wurde Kraftwerk daraus.Der Sohn des Architekten Paul Schneider-Esleben studierte zehn Jahre Querflöte. Nach Veröffentlichung ihres ersten Albums "Autobahn" kam jedoch keine mehr vor. Stattdessen jonglierte Schneider dann mit Effekten und perfektionierte das Markenzeichen von Kraftwerk, die künstlichen Robovox-Stimmen.Ab 1998 lehrte Florian Schneider als Professor für Medienkunst und Performance an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.2009 trat das Gründungsmitglied aus der Band aus.Inteviews gab in der Regel immer Ralf Hütter. Er war es auch, der am Mittwoch über das Label Sony den Tod seines langjährigen Kollegen bekanntgab. Schneider-Esleben wurde 73 Jahre alt.