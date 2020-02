Neue Rolle? Silbereisen im "Batman"-Kostüm

Der Ex-Freund von Helene Fischer überraschte seine Fans mit einem Foto von sich im "Batman"-Kostüm.

Silbereisen als "Batman", seine Fans jubeln

Wann kommt die nächste "Traumschiff"-Folge mit Silbereisen?

Erst zu Silvester schlüpfte Schlagersänger Florian Silbereisen in die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns, jetzt teilte er auf Facebook ein Foto von sich im "Batman"-Kostüm.Was dahinter steckt: Der Faschingsumzug in Köln. Gemeinsam mit ein paar Freunden mischte sich Silbereisen am Rosenmontag unter die feierwütigen Karnevals-Fans. "Alaaf von der WDR-Tribüne an alle, die heute friedlich miteinander feiern!", schrieb der 38-Jährige zu dem Posting.Seine Fans sind begeistert. "Wow toll siehst du aus", schwärmt ein Facebook-Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Du siehst richtig geil aus".Übrigens: Schon bald heißt es für Silbereisen wieder Segel setzen. Zu Ostern ist er erneut als Kapitän Max Parger im "Traumschiff" zu sehen.