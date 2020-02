Singt Florian Silbereisen bald mit "der Katze"?

Schlager-Star Florian Silbereisen und Kult-Blondine Daniela Katzenberger stehen kurz vor einem gemeinsamen Musik-Projekt.

"Die Katze" sagt "Ja"

Wiedersehen bei "Schlagerlovestory"

Sänger Florian Silbereisen (38) holt sich gerne mal prominente Gesangspartner in sein Schlager-Boot. Ein möglicher Neuzugang an Bord sorgt kurz vor Florians nächster Show für eine Flut an Vorfreude bei den Fans. Denn keine Geringere als Daniela Katzberger (33) soll mit dem neuen "Traumschiff"-Kapitän Kurs in Richtung Charts setzen.Kult-Blondine Katzenberger hat bei einer Fragerunde auf Instagram über ihre nächsten Pläne und Projekte gesprochen. "Gibt's eigentlich wieder mal ein neues musikalisches Projekt?" wollte ein Fan von ihr wissen. Schließlich ist Katzenberger seit 2016 mit Lucas Cordalis (52), Sohn der Schlager-Legende Costa Cordalis, verheiratet.Als Antwort postete Katzenberger ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Florian Silbereisen zeigt. Unter ihrem Bild prangt ein großes "Ja". Nach ihren Pop-Singles "Nothing's Gonna Stop Me Now" und dem John Lennon-Cover "Jealous Guy" würde sich "die Katze" damit musikalisch zurückmelden.Die Entscheidung, zusammen einen Song aufzunehmen, könnten sie im Zuge von Silbereisens "Schlagerchampions"-Show im vergangenen Jänner gefällt haben. Damals waren Katzenberger und Cordalis als Gäste eingeladen. Auch bei Silbereisens nächster Sendung "Schlagerlovestory – Die total verliebte Frühlingsshow" am 14. März werden die drei wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Ein guter Zeitpunkt, ihren gemeinsamen Titel vom Stapel zu lassen.