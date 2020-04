Bleibt Flori DSDS-Juror? Das sagt Dieter Bohlen

Seit zwei Wochen sitzt Schlagerstar Florian Silbereisen in der DSDS-Jury. Ob er auch 2021 dabei sein wird, weiß bislang nur Chef-Juror Dieter Bohlen.

Keine Zukunft bei DSDS

Silbereisen zeigt zu wenig Härte

Florian Silbereisens (38) Auftritt als neuer Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" sorgte beim Publikum für wahre Begeisterungsstürme. Der Schlagersänger war kurzfristig anstelle von Xavier Naidoo (48) engagiert worden, der aufgrund seiner fragwürdigen Videobotschaften vom Jurysessel gekickt worden war.Die Freude über den überraschenden Neuzugang ist auch kurz vor dem Finale so groß, dass Fans auch im nächsten Jahr nicht auf den Schlagersänger neben DSDS-Oberhaupt Dieter Bohlen (66) verzichten möchten. Obwohl Bohlen Silbereisen persönlich ins Boot geholt hatte, knirscht er jetzt gehörig mit den Zähnen, wenn es um Floris Zukunft in der Musikshow geht. Auf die Frage eines Fans, ob Silbereisen auch 2021 wieder hinter dem Jurypult Platz nehmen wird, antwortet der Pop-Titan mit einem kurzen: "Nein."In einem weiteren Kommentar stellt Bohlen klar, dass vermutlich Silbereisens dicht gedrängter Terminkalender einer DSDS-Teilnahme im Wege steht. Silbereisen arbeite laut Bohlen wieder an seiner eigenen Show und stehe auch wieder für "Traumschiff"-Dreharbeiten vor der Kamera.Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Bohlen mit dem Jury-Neuzugang nicht wirklich zufrieden ist. In den vergangenen Sendungen fiel er Silbereisen bei dessen Bewertungen immer wieder ins Wort und stellte seine Kritikfähigkeit in Frage. "Ich finde es nur langweilig, wenn da jeder nur rumschleimt", erklärt Bohlen sein Verhalten auf Instagram. "Bisschen Kontroverse ist schon prima." In seinen Augen urteilt Silbereisen nicht über die Kandidaten, sondern gibt ihnen lediglich Ratschläge. Das klingt nicht nach einem Recall.