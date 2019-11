Floriani läuft mit voller Montur zu 4. Weltrekord

Feuerwehrmann Andreas Michalitz, Zugskommandant bei der Feuerwehr Wr. Neustadt, hat es mal wieder allen gezeigt ...

Es ist der mittlerweile vierte Streich von Ultraläufer und Feuerwehrmann Andi Michalitz (51) aus Wiener Neustadt: Der Zugskommandant und Disponent der Feuerwehr-Alarmzentrale stellte jetzt seinen vierten Weltrekord auf.Im Zuge der Feuerwehrmesse in Oberwart im Burgenland marschierte er beim Stand des Feuerwehrausstatters Fenz über das Laufband – zwölf Stunden am Stück, in voller Atemschutz-Montur.70,9 Kilometer wurden es im Endeffekt. Das entspricht in etwa der Luftlinie von Wien bis Loosdorf."Das deutsche Rekordinstitut hat den Rekord noch nicht bestätigt, allerdings waren für die Anerkennung innerhalb von zwölf Stunden 50 Kilometer zurückzulegen. Jede Stunde hätte Andreas Michalitz eine Pause von fünf Minuten einlegen können. Das wollte er nicht: Der erfahrene Ultramarathonläufer ist für seine Feuerwehr zwölf Stunden durchgelaufen, hat keine Minute Pause gemacht und so 70,9 Kilometer mit mehr als 88.000 Schritten zurückgelegt", berichtet Richard Berger, Sprecher der FF Wr. Neustadt."Wir sind sehr stolz auf unseren Andi! Nicht nur, dass er so großartige Leistungen im sportlichen Bereich abliefert: Er ist auch im Einsatzdienst eine Stütze und trägt als Zugskommandant bei den vielen Einsätzen einen erheblichen Beitrag zum Einsatzerfolg bei", freut sich Kommandant Josef Bugnar über den sportlichen Erfolg seines Kameraden.Michalitz ist bereits Rekordhalter im Lauf über 100 Kilometer in Atemschutz-Montur, in 24 Stunden Treppensteigen in Atemschutz-Montur sowie im 100 Kilometer-Staffellauf mit voller Ausrüstung."Die Atemschutzausrüstung wiegt mitsamt der Einsatzbekleidung etwa 24 Kilogramm", klärt die Feuerwehr auf.