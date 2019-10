Floridsdorf: Leichenteile in Tiefkühltruhe gefunden

Grausiger Fund in Wien-Floridsdorf: In der Tiefkühltruhe eines Hauses wurden menschliche Körperteile gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Bewohner eines Mehrparteienhauses im 21. Bezirk verständigten am Donnerstag die Polizei und beschwerten sich über massiven Gestank, der offenbar aus dem Keller kam.Die Polizisten fuhren daraufhin zur angegebenen Adresse und fanden schließlich in einem Kellerabteil eine Kühltruhe, in dem sich Plastiksäcke mit "übel riechendem unbekannten Inhalt" befanden.Nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Untersuchungen bereits übernommen.