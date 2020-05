Flüchtlingsheim in St. Andrä-Wördern brannte

In der Nacht auf Samstag brach in Greifenstein (Gemeinde St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln) Feuer in einem Flüchtlingsheim aus.

Kurz nach Mitternacht heulten am Samstag in St. Andrä-Wördern die Feuerwehrsirenen. Im Flüchtlingsheim in der Katastralgemeinde Greifenstein war Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von fünf Feuerwehren, Rettung und Notarzt machte sich gegen 0:40 Uhr zum Einsatz auf.Das Feuer war im oberen Geschoss des Heims ausgebrochen, hatte sich bereits auf große Teile des Dachstuhls ausgebreitet. 15 Bewohner wurden vor Ort evakuiert. Keiner von ihnen wurde beim Brand verletzt. Das Rote Kreuz versorgte sie mit Decken, Getränken und Snacks, später konnten die jungen Männer in ein neues Quartier gebracht werden.Derweil standen im Dachgeschoss bereits zwei Wohnungen in Vollbrand. Mit gebündelten Kräften konnten die fünf eingesetzten Feuerwehren den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen. Nach rund zwei Stunden intensiver Brandbekämpfung konnte "Brand aus" vermeldet werden.Der Einsatz mit Nachlösch- und Reinigungsarbeiten dauerte für die Florianis bis in die frühen Morgenstunden. Die Ermittlung der genauen Brandursache ist nun Sache der Polizei. Am Haus entstand enormer Schaden.