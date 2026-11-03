i Handy mit Flugmodus pixabay.com Handy-Tipp Flugmodus im Alltag: Diese 3 Vorteile hat er Der Flugmodus ist nicht nur fürs Fliegen da. Wer ihn auch im Alltag nutzt, spart Akku, verbessert den Empfang und schützt seine Privatsphäre. Von Technik Heute 03.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den Flugmodus verbinden die meisten mit dem Fliegen. Dabei kann diese simple Handy-Funktion auch im Alltag einiges für dich tun. Mit nur einem Klick werden alle Funkverbindungen deaktiviert - und das hat gleich mehrere Vorteile.

Der offensichtlichste Pluspunkt ist die längere Akkulaufzeit. Wenn das Smartphone nicht ständig nach Mobilfunk, WLAN und Bluetooth sucht, wird deutlich weniger Energie verbraucht. Praktisch: Auch das Aufladen geht im Flugmodus schneller.

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Einen weiteren Trick verrät chip.de unter Berufung auf Infobae: Wer den Flugmodus kurz aktiviert und dann wieder ausschaltet, kann damit die Netzverbindung verbessern. Die Funkverbindungen werden dadurch neu aufgebaut, was oft zu einer stabileren Signalqualität führt.

Schutz vor unsicheren Netzwerken

Der dritte Vorteil betrifft die Sicherheit. Im Flugmodus verbindet sich das Handy nicht automatisch mit öffentlichen WLAN-Netzwerken. Das kann vor allem unterwegs vor ungewollten Verbindungen zu unsicheren Hotspots schützen.

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Der Flugmodus ist also ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug. Ob zum Energiesparen, zur Verbesserung der Verbindung oder für mehr Privatsphäre - es lohnt sich, diese Funktion öfter zu nutzen.