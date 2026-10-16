i Am Flughafen Mailand-Malpensa gibt es teils Verspätungen von über zwei Stunden. (Symbolbild) REUTERS/Alessia Pierdomenico Auch Easyjet streikt Flug-Chaos in Italien! Stundenlange Verzögerungen Urlauber in Italien brauchen Geduld: Wegen Störungen im Datenübertragungsnetz kommt es landesweit zu Verzögerungen und Flugausfällen. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In ganz Italien ist der Flugverkehr derzeit stark beeinträchtigt.

Seit Freitagfrüh (16. Oktober) kämpfen Flughäfen mit massiven Verspätungen und zahlreichen Ausfällen, wovon auch Reisende aus Österreich und Deutschland betroffen sein könnten.

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Grund für die Probleme ist eine Störung im Datenübertragungsnetz der Flugsicherungsdienste.

Die italienische Flugsicherung Enav teilte mit, dass seit 6 Uhr Maßnahmen zur Verkehrssteuerung greifen und dadurch weniger Flüge abgefertigt werden.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, müssen sich Passagiere auf stundenlange Verzögerungen einstellen. Auch italienische Medien bestätigen, dass sowohl Abflüge als auch Überflüge betroffen sind.

Störungen nicht durch Hacker verursacht

Die Flugsicherung schloss aus, dass es sich um einen Hackerangriff handelt. In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind."

Am Flughafen Mailand-Malpensa gibt es laut Ansa teils Verspätungen von über zwei Stunden. Am Flughafen Lamezia Terme mussten Passagiere sogar bis zu vier Stunden auf ihre Flüge warten.

Die Landungen seien dabei weniger betroffen. Insgesamt ist der Flugverkehr im gesamten Land eingeschränkt.

Easyjet streikt auch noch

Zusätzlich zu den technischen Problemen fand ein landesweiter Streik bei EasyJet statt.

Das Personal der Airline legte für 24 Stunden die Arbeit nieder, wodurch weitere Verspätungen, Änderungen im Flugplan oder Flugstreichungen drohten – besonders an den Flughäfen Mailand Malpensa, Linate, Fiumicino und Ciampino.