ORF-Radios informieren auf Türkisch und Arabisch

Aufgrund des Coronavirus und der Situation in Österreich bringt Ö3 Verkehrsinformationen in Fremdsprachen, FM4 Infos auf Türkisch und Serbokroatisch.

Seit Mitternacht hat Ungarn die Grenzen für den Personenverkehr zu Österreich geschlossen. Nur noch ungarische Staatsbürger dürfen nach Ungarn einreisen. Viele – vor allem rumänische Autofahrer – wollen hier trotzdem ihre Heimreise antreten und stehen in einem kilometerlangen Stau mit stundenlangen Wartezeiten.In solchen Ausnahmefällen informiert der Radiosender Ö3 nun vorerst auch das Verkehrsservice in Fremdsprachen, etwa auf Rumänisch und Englisch. Der "ORF"-Radiosender FM4 wiederum sieht sich als Jugendkultursender und will Communities über das Virus und damit einhergehende Maßnahmen aufklären. Das geschieht nun auch auf Türkisch und Serbokroatisch."Basisinformationen über das richtige Verhalten, die aktuellen Maßnahmen und Anleitungen zur Nachbarschaftshilfe sind Wissen, das allen Menschen zur Verfügung stehen muss", heißt es in einer Aussendung des ORF. Damit der gesellschaftliche Zusammenhalt trotz der notwendigen sozialen Distanz funktioniert, müssen Nachrichten und Grundverhaltensregeln möglichst viele Menschen erreichen.Im Fall von FM4 betreffen die Fremdsprachen vorerst die Webseite des Senders. Im Rado selbst wird vorerst weiter auf Deutsch und Englisch informiert. Auch Radio Wien stellt sich um: Die wichtigsten Infos gibt es jetzt auch auf Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Arabisch, Spanisch und Englisch. Die neue Ausgabe der Zeitung Yeni Vatan Gazetesi ("Neue Heimat Zeitung") hat seine gesamte Ausgabe auf Türkisch dem Coronavirus gewidmet.Bereits seit Samstag stehen die offiziellen Informationen des Bundesministeriums für Inneres (BMI), des Bundesministeriums für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz (BMGSPK) sowie der Österreichischen Apothekerkammer (ÖAK) auf der ÖIF-Website in elf Fremdsprachen zum Download zur Verfügung.In einem zweiten Schritt werden ab jetzt alle Informationen rund um COVID-19 auf der Website www.integrationsfonds.at/coronainfo gebündelt und laufend aktualisiert. Zusätzlich produziert der Österreichische Integrationsfonds derzeit Informationsvideos in einer Reihe von Sprachen wie Englisch, Arabisch, Dari/Farsi, Somali, Türkisch sowie Bosnisch-Serbisch-Kroatisch.