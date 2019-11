Foo Fighters und Seiler & Speer am Nova Rock 2020

Am Freitag gaben die Veranstalter des Nova Rock in der zweite Line Up Phase neue Kracher für kommenden Juni bekannt.

Zu den schon seit längerem bekannten Headlinern System Of A Down gesellen sich die Foo Fighters, die Dänen von Volbeat sowie das heimische Duo Seiler & Speer. Damit ist das Hauptprogramm für das Festival, das von 10. bis 13. Juni 2020 auf den Pannonia Fields über die Bühne gehen wird, so gut wie aus dem Sack.Neben den neuen Hauptacts gab es mit Deichkind, Steel Panther, Airbourne, Bring Me The Horizont, Alter Bridge und Mando Dio weitere Neuzugänge für das Line-up zu vermelden.Erst am Donnerstag wurde vermeldet, dass das Nova Rock Festival und das FM4 Frequency nach Deutschland verkauft werden. Und zwar an das Unternehmen CTS Eventim. Ob und welche Veränderungen das für die beliebten Festivals mit sich bringen werden, wird sich spätestens kommenden Juni zeigen.