Forstarbeiter entdecken Leiche in Falkenschlucht

Symbolbild Bild: Kein Anbieter/iStock

Zwei Arbeiter fanden am Dienstag bei Forstarbeiten in Türnitz eine Leiche: Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Zwei Forstarbeiter machten am Dienstag in der Falkenschlucht in Türnitz (Bezirk Lilienfeld) einen grausigen Fund.



Das Arbeiter-Duo entdeckte die Leiche einer Frau. Die Polizei ermittelt jetzt, laut „NÖN" werden die Abgängigkeitsanzeigen geprüft. Möglich, dass es sich bei der unbekannten Toten um eine Wanderin handelt. (Lie)