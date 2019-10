Fortnite down, doch Code schaltet Geheimspiel frei

Hunderttausende Spieler rätseln, wie es mit dem Battle-Royale-Hit weitergeht. Unterdessen ist ein Cheat-Code aufgetaucht, mit dem ein Minispiel freigeschaltet wird.

Am Sonntagabend ging ein Aufschrei durch die Kinderzimmer der Welt: Der Multiplayer-Hit "Fortnite", vor allem bei Jungen beliebt, war plötzlich nicht mehr spielbar. Wieberichtet, hatDer Grund dürfte sein, dass die technische Infrastruktur für einige größere Veränderungen vorbereitet wird. Fortnite-Fans sollten also nicht verzagen, spätestens in einigen Tagen wird ihr Lieblingsspiel wieder erreichbar sein – und hoffentlich viel Neues bieten.Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben will, kann das tatsächlich auch in Fortnite tun. Obwohl nämlich das Hauptspiel nicht erreichbar ist, schaltet ein Cheatcode ein Mini-Arcadespiel frei. Alles, was dafür zu tun ist, findet ihr hier:PS4: hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, Kreis, X, Options-TasteXbox One: hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, StartPC: hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, EnterSwitch: hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, +