Foto-Verbot in der Therme – "wegen der Spechtler"

Ein Handy-Verbot sorgt für Polemik: Therme Wien und städtische Bäder verbieten Unterwasser-Fotos. Was sagen die Wiener?

"Wer fotografiert denn unter Wasser?", fragt sich die Passantin Verena (32). Während andere Wiener und Thermenbesucher bereits wissen, dass neue Handys und die Möglichkeit unter Wasser natürlich auch getestet werden wollen. Darunter seien aber auch "Spechtler", sagt Christoph (45) im Gespräch mit "Heute". Er findet daher das Verbot gut, so wie die meisten der Befragten. "Die Männer wollen doch nur "nackte Frauen" sehen, behauptet Ernst (92). Für Mike (38) ist das ein weiterer Schnitt in sein Privatleben. "Nur Verbote irgendwann reicht es", so der Thermenbesucher."Im Wasser gibt es auf Wunsch unserer Gäste schon seit längerer Zeit ein Fotografie-Verbot. So stellen wir sicher, dass unsere Gäste beim Baden nicht darüber nachdenken müssen, ob sie auf einem Foto zu sehen sein könnten oder sie von Dritten in Badebekleidung abgelichtet werden", hieß es in einer Aussendung der Therme Wien. Dieses wird auch bei Tagen mit vielen Besuchern laut im Bad durchgesagt. Auch die städtischen Bäder in Wien soll das Fotografie-Verbot eingeführt werden.Außerhalb der Becken dürfen weiterhin Familienbilder oder Erinnerungsbilder vom Thermenaufenthalt gemacht werden. Allerdings ersuche man, dass keine anderen Personen auf den Bildern und Videos zu sehen sind. Noch ist die neue Regelung nicht in der Badeordnung der Therme Wien oder der städtuschen Bäder festgehalten. Diese werde aber überarbeitet.