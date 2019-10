Fotografen blitzen bei Drei-Sterne-Koch ab

Juan Amador will, dass Gäste Handys in Ruhe lassen. Bild: Sabine Hertel

Juan Amador (50) legt in seinem Gourmet-Tempel "Amador Restaurant" in der Grinzinger Straße 86 (Döbling) Wert auf feinste Kreationen, diese will er aber nicht auf Instagram sehen.