Fox and Bones stellen ihre neue Single vor

Mit "A Strange and Wondrous Place" verleitet das Folk/Pop-Duo aus dem Nordwesten der USA wieder zum Träumen.

Portland (Oregon) hat eine feine und längst nicht mehr kleine Musikszene zu bieten, in der unter anderem die Decemberists und die Dandy Warhols aufblühten. Im Schatten der großen gedeihen auch die kleineren Pflanzerln prächtig, so etwa das Duo Fox and Bones.In ihren Texten schlüpfen Sarah Vitort und Scott Gilmore in die Rollen fiktiver Charaktere, die der Band ihren Namen geben. Fox, ist ein abgehalftertes It-Girl, Bones ein oft ruppiger Waise mit weichem Kern.Die neue Single von Fox and Bones gibt's ab jetzt auf YouTube zu hören. Mehr über die Band erfahrt Ihr HIER