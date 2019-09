FP fordert einen Zuwanderungsstopp

Michael Schnedlitz (FP): "Sofortige Abschiebungen, wenn sich Zuwanderer nicht an unsere Regeln halten."

Harte Bandagen aufgrund der Messerattacken und Gewalttaten im südlichen Niederösterreich fordert nun Michael Schnedlitz (FP).

Der Bürgermeister-Stellvertreter von Wr. Neustadt spricht wörtlich von einem „Zuwanderungsstopp, denn es wurde bereits genug Kriminalität importiert" und fordert „sofortige Abschiebungen, wenn sich Zuwanderer nicht an unsere Regeln halten. Jetzt braucht es Politiker, die handeln."Nur durch harte Maßnahmen, könne man die Probleme wieder in den Griff bekommen, heißt es vonseiten der FPNÖ. In jüngster Vergangenheit war es gehäuft zu Gewalttaten im südlichen NÖ gekommen.