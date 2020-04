FP-General Schnedlitz provoziert mit Handschlag

Bei einem Interview mit dem "Wochenblick" reicht FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz die Hand zum Shakehand, der Journalist steigt zögerlich drauf ein.

Ein Studiogespräch beim "Wochenblick" in Linz endete am Mittwoch mit der allseits bekannten Situation, welche wir alle kennen: "Jetzt wäre eigentlich ein Händedruck angesagt, der aber wegen der Corona-Maßnahmen untersagt ist."Und genau am Ende des Gespräches hakt FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz ein und provoziert förmlich einen Handschlag und reicht dem Journalisten die Hand. In der Folge steigt der Interviewer, nach leichtem Zögern und leicht überrumpelt, ein und reicht Schnedlitz tatsächlich die Hand.Eine bewusste Aktion von Michael Schnedlitz oder ein unbedachtes Hoppala, wollte "" noch am Mittwochabend vom FP-General und Wr. Neustädter Bürgermeister-Stellvertreter wissen: "Ja, das habe ich provoziert, weil endlich Schluss sein muss mit diesem Coronaangst-Irrsinn."