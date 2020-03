FP-Mann Höbart singt in Auto Fendrich-Hit

Christian Höbart singt in Auto Fendrich-Hit.

"Österreich. Gemeinsam. Stark." Diese Worte postete FP-Mann Christian Höbart heute zu seinem Songbeitrag, der auf Facebook ziemlich viral geht.

Wohl als Aufmunterung und als Beitrag zum Zusammenhalt in Zeiten der Corona-Krise gedacht, setzte sich Ex-Nationalrat Christian Höbart heute hinters Steuer des Auto und sang die inoffizielle Bundeshymne "I am from Austria" von Andreas Fendrich – den Beitrag postete er auf Facebook.Die Kommentare zum Songbeitrag des Guntramsdorfer FP-Mannes sind überwiegend positiv: "schad, dass du es nicht vor der Haustür gesungen hast, dann hätt ich mit eingestimmt" oder "Bravo Christian".