FPÖ erlaubt Strache neues Facebook-Posting

Betonte Harmonie in der FPÖ: Ex-Parteiobmann Strache stärkt seinem Nachfolger Hofer in einem neuen Facebook-Video den Rücken.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist nur noch "Redakteur" seiner Feacebook-Seite mit fast 800.000 Likes. Die Partei entscheidet, welche Inhalte erscheinen – und hat dem ehemaligen Vizekanzler nun ein neues Video genehmigt.In diesem erklärt er, dass er "beim kommenden FPÖ-Bundesparteitag in Graznicht bei euch sein" könne. "Aber ich bin im Herzen bei euch und das werde ich immer sein. Glaubt mir, ihr fehlt mir sehr.""Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Bundesparteitag und gelebte Gemeinschaft und Zusammenhalt. Denn das sind unsere Stärken, trotz aller Anfeindungen von außen und den massiven Verleumdungen und Schmutzkübelkampagnen in diesem Wahlkampf."Im Rest des Videos lässt sich der ehemalige FPÖ-Chef erneut über das "illegal aufgenommene" Ibiza-Video, den "gezielten Rufmord", und die "hinterhältige Lockfalle" aus. Außerdem werde er ja im kürzlich erschienenen Buch auch entlastet, obwohl die beiden "SZ"-Journalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer in diesem mehrmals betonen, Strache habe Bereitschaft zur Korruption signalisiert.Außerdem erwähnt Strache noch einmal, dass die Journalisten ihm das Video nicht aushändigen wollen und die Koalition scheiterte, weil die ÖVP den "erfolgreichen" Innenministers Herbert Kickl abmontieren wollte.Nette Töne gibt es in Richtung FPÖ: "Ich wünsche dem neuen Führungsteam auf Bundesebene rund um Bundesparteiobmann Norbert Hofer und seinen Stellvertreter Herbert Kickl, beide sind meine jahrelangen Wegbegleiter und Freunde, einen erfolgreichen Parteitag." Und: "Ich ersuche euch alle, die neue Führungsspitze tatkräftig zu unterstützen." Damit sollten Spekualtionen, Strache könnte versuchen, die Partei wieder an sich zu reißen, wohl ausgeräumt sein.