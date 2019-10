FPÖ lässt Straches Image-Film einmotten

Regisseur Gabriel Barilly (62) hat im Auftrag der FPÖ die Doku "Ein Jahr mit Heinz-Christian Strache" gedreht. Jetzt wurde das Projekt endgültig eingemottet.

"Kein Interesse"

FPÖ bezahlte Strache-Doku

Vor rund einem Jahr hat die FPÖ den österreichischen Autor und Regisseur Gabriel Barilly (62) beauftragt, eine Dokumentation über das Leben des damaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz Christian Strache (50) zu drehen ( "Heute.at" hat berichtet ). Nach dem endgültigen Bruch der Partei mit Strache will die jetzige FPÖ-Führung damit jedoch nichts mehr zu tun haben."An einer Fertigstellung des Films hat die FPÖ kein Interesse", heißt es in einer schriftlichen Antwort an den ORF-"Report". Der Film sei "seinerzeit von Heinz-Christian Strache kreiert und beauftragt worden", nach "Ende der Koalition" wurde das Projekt laut Partei allerdings "gestoppt".Jedoch nicht ohne zuvor dafür bezahlt zu haben. So stellt es zumindest Regisseur Gabriel Barylli (61) dar. Die Höhe seines Vertrags sei zwar geheim, bekommen habe er aber das Geld für "Ein Jahr mit Heinz-Christian Strache" bereits – von der FPÖ.