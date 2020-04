FPÖ-Rauswurf wegen Hitler-Eiernockerl-Posting

Am 20. April, dem Geburtstag des Diktators Adofl Hitler, posteten Neonazis oft Fotos von dessen angeblicher Leibspeise Eiernockerl mit grünem Salat.

Die FPÖ Burgenland hat zwei Mitglieder ausgeschlossen, nachdem einer der beiden, er ist Polizeibeamter, auf Facebook am Geburtstag des NS-Diktators Adolf Hitler (20. April) dessen angebliches Lieblingsessen Eiernockerl mit Salat gepostet hatte. In Neonazi-Kreisen wird so gerne Sympathie für Hitler zur Schau gestellt. Der andere hatte dazu kommentiert: "Blondi fehlt". Blondi war der Name von Hitlers Schäferhündin."Falter"-Chefredakteur Florian Klenk postete Screenshots des Facebook-Postings auf Twitter. Die beiden Männer wurden daraufhin von der FPÖ ausgeschlossen, wie die freiheitliche Landespartei im Burgenland am Dienstag bekanntgab.Die Polizei bestätigte gegenüber "ORF Burgenland", dass der Mann, der das ursprüngliche Posting verfasst hatte, der Landespolizeidirektion Burgenland angehört. Der Fall werde noch genauer geprüft. Erster Kommentar: So ein Verhalten sei für einen Polizeibeamten nicht akzeptabel.Inzwischen wurde der Beamte vom Dienst suspendiert. Er muss mit einem Disziplinarverfahren rechnen.