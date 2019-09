FPÖ stürzt in Hochburg Innviertel brutal ab

Die Wahl ist geschlagen. Und die Freiheitlichen haben nach dem Ibiza-Skandal eine schwere Niederlage erlitten. Erste Zahlen zeigen: Auch in der Hochburg Innviertel.

Die ersten Zahlen trudeln gerade ein. Und sie zeigen für die Freiheitlichen ein verheerendes Ergebnis. Auch in Oberösterreich.Die beiden ersten Bezirke, die schon ausgezählt sind, sind Grieskirchen und Ried. Beides waren bisher Hochburgen der Freiheitlichen.In Grieskirchen stürzen die Blauen um 8,3 Prozent auf 21,3 Prozent ab. In Ried stürzen die Freiheitlichen um 8,1 Prozent ab. In beiden Bezirken siegt die ÖVP klar, die Grünen legen ebenfalls stark zu.