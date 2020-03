FPÖ will wegen Corona in Wien gratis parken

Die Öffis seien der Ort, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist, meint die FPÖ. Deshalb soll die Kurzparkzonenregelung in Wien ausgesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise fordert die FPÖ Erleichterungen für Autofahrer in Wien. Vizebürgermeister Dominik Nepp will die Kurzparkzonenregelung aussetzen.Öffi-Fahren, das sei nämlich mit einem hohen Risiko verbunden: "Gerade in Straßenbahnen, U-Bahnen und Autobussen ist die Ansteckungsgefahr am höchsten", meint Nepp.Deshalb solle den Bürgern die Möglichkeit geboten werden, auch ohne Öffis mobil zu bleiben. "Es muss daher möglich sein, in Wien sein Auto ohne Parkgebühren benützen zu können", so Nepp.Wie viel das bringen würde, ist zu hinterfragen. Schließlich gibt es - auch wenn sie gratis sind - nicht plötzlich mehr Stellflächen in der Stadt.