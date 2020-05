FPÖ will Wien-Wahl wegen Coronaregeln verschieben

Sollte durch Abstandsregeln und Sicherheitsbeschränkungen kein "normaler" Wahlkampf möglich sein, will die FPÖ, dass die Wien-Wahl verschoben wird.

Ohne "normalen Wahlkampf" will die FPÖ die Wien-Wahl nicht abhalten, sagt Wahlkampfleiter Harald Vilimsky zur "Presse" – und fordert die Verschiebung der Wahl, die für 11. Oktober geplant ist. Sollten die Corona-Beschränkungen mit Großveranstaltungs-Verboten nicht bald gelockert werden, solle die Wahl verschoben werden, so Vilimksy.Vilimsky erklärt, dass mit den jetzigen Maßnahmen weder Wahlkampf-Veranstaltungen, noch Straßenwahlkampf oder Hausbesuche möglich seien. Nicht einmal Flyer und Wahlgeschenke könne man problemlos verteilen. "Um nur einige Monate" solle die Wahl demnach verschoben werden, blieben diese Beschränkungen weiter aufrecht.Vilimsky schwebt dabei der Jänner 2021 vor. Das FPÖ-Urgestein stellt auch gleich eine Drohung in den Raum: Bliebe der Wahltermin trotz Beschränkungen aufrecht, könnte eine Wahlanfechtung drohen. Nachsatz: Nicht von der FPÖ, so Vilimsky. er spielt damit wohl auf antretende Kleinparteien an, die wegen der Wahl vor den Verfassungsgerichtshof ziehen könnten.Der FPÖ droht bei der Wien-Wahl ein historischer Absturz. Mitte April sah eine OGM-Umfrage die Freiheitlichen von 30,8 auf 8 Prozent abstürzen. Am stärksten profitieren könnte demnach die ÖVP, der ein Anstieg von 9,2 auf 24 Prozent zugetraut wird. Die SPÖ bliebe demnach mit 37 Prozent mit leichten Verlusten die Nummer 1 in Wien.