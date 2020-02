Star-Koch Frank Rosin soll Frau in Bar belästigt haben

Der Fernseh- und Sterne-Koch soll in einer Bar in Düsseldorf betrunken eine Frau belästigt haben. Die Polizei ermittelt.

Bereits Mitte Jänner soll es in einer Bar in der Düsseldorfer Altstadt zu besagtem Vorfall gekommen sein. Der 53-jährige Rosin, so die "Bild", sei auf der Tanzfläche mit einer Frau in Streit geraten. Zeugen wollen beobachtet haben, wie Rosin den weiblichen Bargast angerempelt und auch "berührt" hätte."Wir hatten am 18. Januar um 0.48 Uhr einen Einsatz in einer bekannten Altstadt-Disco. Eine Frau gab an, von einem Mann belästigt worden zu sein. Dabei handelte es sich um einen 53-jährigen Gast. Bei dem Beschuldigten wurde ein Alkoholtest durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Die Ermittlungen laufen noch", so ein ermittelnder Beamter gegenüber der "Bild".Weiters wird berichtet, dass Rosin beim Eintreffen der Beamten in der Bar "nicht unerheblich alkoholisiert" gewesen sein soll. Zeugenaussagen sollen nun Licht in die Angelegenheit bringen.Rosin selber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, über seinen Anwalt wurde folgendes ausgerichtet: "Ich habe bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Akteneinsicht beantragt. Es gibt mehrere seriöse Zeugen, die meinen Mandanten entlasten".