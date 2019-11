Frank Thelen steigt bei "Höhle der Löwen" aus

Nach sechs Jahren beendet der Investor Frank Thelen sein Engagement bei der Start-Up-Show "Die Höhle der Löwen".

Lieber fliegende Autos als Schnuller-Spender

Seit Sendebeginn 2014 war der Software-Entwickler Frank Thelen an Bord der Start-Up-Show "Die Höhle der Löwen". In dieser Zeit hat er in unzählige neue Gründungsideen investiert – viele erfolgreich, manche auch nicht ( "Heute.at" hat berichtet ). Jetzt steigt der 44-Jährige aus der Vox-Show aus."Mir ist die Entscheidung unglaublich schwergefallen", sagt Thelen im Interview mit dem deutschen "Handelsblatt" . In Zukunft wolle er sich noch stärker auf Investitionen in neue Technologien außerhalb der Show konzentrieren. "Für jede Staffel bin ich im Endeffekt 30 bis 40 Tage eingespannt – das ist zu viel, wenn man eine erfolgreiche Technologie-Investmentgesellschaft aufbauen will", so der deutsche Technologie-Investor, der auch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Rat und Tat zur Seite steht.Als Chef der Risikokapitalgesellschaft "Freigeist" will er sich künftig lieber um die wichtigen technologischen Zukunftsfelder, wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer, 5G oder fliegende Autos, konzentrieren, "auf Start-ups, die das Potenzial haben, in ein paar Jahren eine Milliardenbewertung zu erreichen." Dieses sah er in den letzten Sendungen der beliebten TV-Show nicht mehr: "Neulich hatten wir einen Schnuller-Spender für Babys und eine Rattenfalle für Yachten. So etwas interessiert mich nicht."