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Präsident <strong>Emmanuel Macron</strong> hat ein Schuldenproblem. So hoch lag der Wert laut dem französischen Statistikamt Insee seit 1978 nicht mehr.
Präsident Emmanuel Macron hat ein Schuldenproblem. So hoch lag der Wert laut dem französischen Statistikamt Insee seit 1978 nicht mehr.
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EU-Grenze doppelt gesprengt

Frankreichs Schulden auf Rekordhoch

Frankreichs Staatsverschuldung klettert auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Das Land liegt damit mehr als doppelt so hoch wie erlaubt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
20.09.2026, 12:23
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Frankreich versinkt immer tiefer im Schuldensumpf. Die Staatsschulden werden heuer 119,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen, nächstes Jahr sogar 121,7 Prozent. Das räumte jetzt das Finanzministerium in Paris ein.

Grazer Koalition präsentiert 50-Millionen-Sparpaket

So hoch lag der Wert laut dem französischen Statistikamt Insee seit 1978 nicht mehr - also seit fast einem halben Jahrhundert.

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Wie n-tv berichtet, liegt Frankreich damit mehr als doppelt so hoch wie die EU-Obergrenze von 60 Prozent. In der Eurozone stehen nur Griechenland und Italien noch schlechter da.

"Sind nicht geizig" – Stocker macht EU-Schulden Ansage

54 Milliarden Euro Sparpaket geplant

Auch beim Defizit reißt Frankreich die EU-Vorgaben. Während maximal drei Prozent erlaubt wären, lag das Defizit im Vorjahr bei 5,1 Prozent. Heuer sollen es sogar 5,4 Prozent werden.

Die Regierung will gegensteuern: Für 2027 sind Einsparungen von 54 Milliarden Euro geplant. Premierminister Sebastien Lecornu strebt dann ein Defizit von fünf Prozent an. Finanzminister Roland Lescure hält das allerdings für unrealistisch.

100.000 Euro gespart – doch dann kommt Ernüchterung

Sorge um Euro-Stabilität

Die EU-Schuldengrenze wurde eingeführt, um eine solide Finanzpolitik zu garantieren. Sie soll verhindern, dass einzelne Staaten die Stabilität des gesamten Euroraums gefährden - wie zuletzt in der Euro-Schuldenkrise ab 2010.

Ab diesem Kontostand schauen Banken ganz genau hin

Andere Länder zeigen, dass Sparen möglich ist: In Spanien sank die Verschuldung im Juli unter 100 Prozent des BIP, Portugal drückte seine Schulden 2025 sogar unter 90 Prozent.

red,20.09.2026, 12:23
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