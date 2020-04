Frau (22) stach betrunken auf Lebensgefährten ein

Am Ostersonntag eskalierte ein Streit eines Paar. Eine 22-Jährige stach ihrem Lebensgefährten mit dem Küchenmesser in den Rücken. (Symbolbild).

Im Bezirk Steyr-Land kam es am Ostersonntag zur Eskalation. Nach einem Streit stach eine 22-Jährige ihrem Lebensgefährten mit dem Küchenmesser in den Rücken - schwer verletzt.

Beim Schließen der Tür mit Küchenmesser zugestochen

Um kurz vor 21 Uhr kam es am Sonntag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) zwischen einem 27-Jährigen und einer 22-Jährigen (beide ungarische Staatsbürger) im gemeinsamen Wohnhaus zum Streit. Worum es ging, ist nicht bekannt, beide waren derart alkoholisiert, dass sie später keine Angaben dazu machen konnten.Um sich abzuregen, verließt der Mann nach einer Weile das Wohnhaus, kehrte aber nach wenigen Minuten schon wieder zurück. Den Schlüssel hatte er offenbar nicht mitgenommen, über Klopfen signalisierte er seiner Freundin, dass sie ihm aufmachen sollte.Die öffnete ihm schließlich. Doch als der 27-Jährige ihr beim Schließen der Tür den Rücken zukehrte, versetzte sie ihm ganz plötzlich mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken.Die 22-Jährige verständigte dann selbst den Notruf, rief Rettung und Polizei.Der 27-jährige Lebensgefährte wurde durch den Messerstich schwer verletzt und befindet sich stationär im Krankenhaus.Die Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt. Aufgrund ihrer Alkoholisierung konnte sie keine brauchbaren Angaben zum Sachverhalt machen, so die Polizei.