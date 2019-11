17.11.2019 15:14 Frau (36) am Schutzweg von Bus umgefahren

Symbolfoto. Bild: Thomas Lenger

Eine 36-Jährige wurde am Sonntag in Wieselburg von einem Bus erfasst. Der 72-jährige Lenker dürfte die Frau am Schutzweg beim Einbiegen übersehen haben.