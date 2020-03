Frau (37) vor Ertrinken aus Donaukanal gerettet

Lebensrettung am Montagabend am Donaukanal! Eine Frau trieb aus bisher ungeklärter Ursache im Wasser, die Polizei rückte aus und zog die 27-Jährige ans Ufer.

Im Zuge ihres Streifendienstes bemerkten Polizisten der Bereitschaftseinheit gegen 17.00 Uhr eine an der Oberfläche des Donaukanals treibende Frau.Verständigte Polizisten der Wasserpolizei rückten in kurzer Zeit mit einem Polizeiboot an und konnten die 37-jährige Frau aus dem Wasser ziehen.Warum sich die Frau im Wasser befand, ist derzeit unklar, sie wurde sofort nach der Bergung von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.Laut Wiener Polizei befindet sich die 37-Jährige nicht in Lebensgefahr.